المرور تعلن فتح طريق مهم شرقي بغداد

2022/02/26 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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مفارز المرور العامة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحاديةشرعت بفتح الطريق من ساحة الطاقة بأتجاه الزعفرانية بأتجاه جسر المعسكر

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