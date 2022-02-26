المرور تعيد فتح طريق حيوي في العاصمة بغداد

2022/02/26 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بان مفارز المرور اعادت فتح الطريق من ساحة الطاقة باتجاه منطقة الزعفرانية وجير المعسكر في العاصمة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “مفارز المرور العامة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية شرعت بفتح الطريق من ساحة الطاقة بأتجاه الزعفرانية بأتجاه جسر المعسكر في العاصمة بغداد”.وشهدت العاصمة قطع […]

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