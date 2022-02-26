2022/02/26 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت،

توضيحاً بشأن العفو "الخاص" عن المحكوم

عليه المدان "جواد لؤي جواد"، نجل محافظ

النجف السابق لؤي الياسري.

وقال الناطق باسم الرئاسة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رئاسي بشأن العفو عن "تاجر المخدرات" نجل محافظ النجف السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رئاسي بشأن العفو عن "تاجر المخدرات" نجل محافظ النجف السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).