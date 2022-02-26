جزائريون في اوكرانيا ينجحون بالعبور إلى بولندا

2022/02/26 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الطالب الجزائري زكريا حوض، الذي يدرس في أوكرانيا، إنه نجح في عبور الحدود إلى بولندا و”كانت هناك تسهيلات من قبل السلطات الأوكرانية والبولندية”، مضيفاً أنّ “700 من الجزائريين عبروا إلى بولندا، وواجهنا تسهيلات من السلطات البولندية، الجزء الغالب منهم متوجه إلى العاصمة وارسو”.وأكد زكريا، بحسب العربي الجديد، الذي ينشط في تجمع للطلاب الجزائريين في أوكرانيا، أنّ […]

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