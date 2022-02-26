2022/02/26 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن فتح طريق شرقي بغداد.

وقالت المرور في بيان، إن "مفارز المرور العامة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية شرعت بفتح الطريق من ساحة الطاقة بأتجاه الزعفرانية وبأتجاه جسر المعسكر".واغلقت القوات الامنية خلال الايام الماضية عددا من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تباشر بفتح طرق بغداد المقطوعة تدريجياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تباشر بفتح طرق بغداد المقطوعة تدريجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).