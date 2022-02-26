2022/02/26 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم للفوز بشق الأنفس 1-صفر، السبت، على مضيفه رايو فايكانو الذي يحرس عرينه لوكا زيدان، نجل نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيمة يقود ريال للفوز على نجل زيدان والابتعاد في الصدارة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيمة يقود ريال للفوز على نجل زيدان والابتعاد في الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).