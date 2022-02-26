مقتل شخص واصابة 14 باطلاق نار في لاس فيغاس

2022/02/26 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شرطة لاس فيغاس الأمريكية يوم السبت مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بالرصاص في حادث إطلاق نار داخل صالة لتدخين الشيشة.وقال النقيب دوري كورين إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 3:15 صباحا، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود حفلة دخل خلالها شخصان في مشادة وتبادلا إطلاقا للنار، مما أصاب عدة أشخاص.وأضاف […]

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