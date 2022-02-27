أوكرانيا تعلن غلق حدودها مع روسيا وبيلاروسيا

2022/02/26 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مساء السبت، أن أوكرانيا تغلق حدودها مع روسيا وبيلاروسيا.

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