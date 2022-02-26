مدير المرور يتحدث لـ السومرية عن فتح الطرق في بغداد

2022/02/26 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، السبت، المباشرة بفتح جميع الطرق عند انتهاء مراسيم الزيارة.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، "باشرنا برفع القطوعات ضمن الطرق الخارجية"، مشيراً الى أن "خط الراشدية وصلاح الدين القريب من منطقة العبايجي لم يفتح بسبب الزخم والكثافة البشرية للزوار".

وأضاف "ستتم المباشرة بفتح جميع الطرق عند انتهاء مراسيم الزيارة".

ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

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