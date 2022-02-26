المرور تعلن فتح طريق شرقي بغداد

2022/02/26 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن فتح طريق شرقي بغداد.

وقالت المرور في بيان، إن "مفارز المرور العامة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية شرعت بفتح الطريق من ساحة الطاقة بأتجاه الزعفرانية وبأتجاه جسر المعسكر".

ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

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