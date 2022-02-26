مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بإطلاق نار في لاس فيغاس

2022/02/26 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شرطة لاس فيغاس الأمريكية اليوم السبت مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بالرصاص في حادث إطلاق نار داخل صالة لتدخين الشيشة.وقال النقيب دوري كورين إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 3:15 صباحا، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود حفلة دخل خلالها شخصان في مشادة وتبادلا إطلاقا للنار، مما أصاب عدة أشخاص.وأضاف كورين للصحفيين أنه لم يتم القبض على أي شخص ولم تتوفر على الفور أوصاف مشتبه بها، لكن السلطات لا تعتقد أن هناك أي خطر على عامة الناس.وأفاد بأن الشرطة ذهبت إلى المحل المذكور بعد تلقيها عدة مكالمات برقم 911.ويعمل المحققون على تحديد أنواع الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار.

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