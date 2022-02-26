2022/02/26 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uUGo4rQoWx8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. البعثة الإيطالية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تأهيل مدينة الحضر الأثرية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. البعثة الإيطالية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تأهيل مدينة الحضر الأثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).