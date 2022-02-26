الكاظمي يشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين (فيديو)

2022/02/26 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، اجتماعاً مع القيادات الأمنية

في الكاظمية بشأن خطة حماية الزائرين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات

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