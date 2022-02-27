2022/02/27 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى أن سبب كتابة هذه المقالة لأني درست في اوكرانيا منذ العام 1974 حينما كنت طالباً في الكلية التحضيرية التابعة لجامعة دونيتسك الحكومية في العام الدراسي 1974-1975 ومن ثم أكملت دراسة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الصناعي في معهد الاقتصاد الوطني في أوديسا وفي معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الاوكرانية.



أشعر أني مدين لأوكرانيا الكثير والكثير وأني يجب أن أكتب عما يجري في هذه الأرض المعطاء.ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير أوكرانيا من الفاشيون الجدد - سناء عبد القادر مصطفى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير أوكرانيا من الفاشيون الجدد - سناء عبد القادر مصطفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).