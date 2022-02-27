آسايش أربيل تعلن القبض على ’قادر قلعة’ بعد مواجهة مسلحة

2022/02/27 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الأسایش في محافظة أربيل، اليوم السبت، اعتقال المتهم بقتل أحد المواطنين، بعد مواجهات أدت إلى إصابة المطلوب قضائياً.

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وأعلنت مديرية اسايش أربيل (26-2-2022) في بيان اطلع عليه "ناس كورد" أنه "بعد حادث قتل المدنيين (دلدار حمادين مصطفى) مساء 10-2-2022 في مدينة أربيل، تمكنت فرق التحقيق من العثور على هوية الجاني عبد القادر علي رسول، المعروف باسم قادر قلعة، واليوم تعرفوا على موقعه في محيط المدينة".

وأضاف أنه "بناء على أمر من قاضي التحقيق توجهت قوة من إدارتنا إلى المكان لاعتقاله لكنه أطلق النار على القوة ونتيجة لذلك اعتقل مصاباً وهو الآن في المستشفى وهو يتلقى العلاج".

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