اعادة فتح طرق جديدة في بغداد

2022/02/27 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم، باعادة فتح طرق جديدة في العاصمة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “مفارز المرور اعادت فتح الطريق الدولي السريع من منطقة الدورة باتجاه بغداد الجديدة وبالعكس”.واشار المصدر الى ان “المفارز اعادت فتح طريق المشتل الاول والمشتل الثاني باتجاه السريع”.

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