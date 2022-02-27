زيلينسكي: أوكرانيا بذلت جهودًا لضمان عزل روسيا عن نظام

2022/02/27 | 00:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف بذلت جهودًا دبلوماسية للتأكد من الدول الأوروبية ستوافق على قرار عزل روسيا عن شبكة "SWIFT" البنكية التي تربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

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