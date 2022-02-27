تجدد الاشتباكات في العاصمة الأوكرانية كييف

2022/02/27 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتجددت الاشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف.وذكرت وسائل اعلام، ان الاشتباكات تجددت بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني عند مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.وأضافت، أن صافرات الانذار دوي في العاصمة الاوكرانية كييف.

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