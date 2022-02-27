المانيا تغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية

2022/02/27 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النقل الالمانية، اليوم، اغلاق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية.وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن وزير النقل الألماني يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

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