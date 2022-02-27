2022/02/27 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، فتح عدد من الطرق في بغداد بعد اغلاقها تنفيذا لخطة تأمين زيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).وذكر قسم الاعلام والعلاقات العامة في مديرية المرور في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة اعادت فتح طريق سريع الدورة ذهاباً واياباً، بالاضافة الى فتح الطريق من المشتل (تقاطع المشتل الثاني بأتجاه المشتل الاول ) بأتجاه بغداد الجديدة (تقاطع الشهيد اسعد) بأتجاه الخط السريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: فتح عدد من الطرق في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: فتح عدد من الطرق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).