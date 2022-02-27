2022/02/27 | 01:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: الاحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 ليست احزابا سياسية بل فكرية وأيديولوجية | مسارات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tdvYJ54zb24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: الاحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 ليست احزابا سياسية بل فكرية وأيديولوجية | مسارات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: الاحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 ليست احزابا سياسية بل فكرية وأيديولوجية | مسارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).