سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت اتيان في الدوري الفرنسي

2022/02/27 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ قلب باريس سان جيرمان، الطاولة على صيفه سانت اتيان بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدف واحد.والتقى الفريقان على ملعب “بارك دي برنس” لحساب مباريات الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الفرنسي “ليج آ” بكرة القدم.وتقدم سان اتيان أولاً عن طريق دينيس بوانجا في الدقيقة 16، لينتفض بعدها سان جيرمان ويسجل ثلاثية عن طريق […]

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