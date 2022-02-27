2022/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يشرف على خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم بغداد – الزمان عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعاً بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن ، للاطلاع على خطة تأمين حياء ذكرى استشهاد الامام موسى ابن جعفر عليه السلام.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي ،زار مدينة الكاظمية ،وأشرف منها على […]

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