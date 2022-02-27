2022/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : تراجع اصابات كورونا بتسجيل 878 بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة ، 878 اصابة بكورونا مقابل شفاء 2232 وبواقع 12 وفاة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) ، ان (عدد الفحوصات المختبرية التي سجلتها المختبرات الصحية في الوزارة بلغت 10 الف عينة مشتبه اصابتها بالفايروس، حيث جرى رصد 878 بكورونا […]

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