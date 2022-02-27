2022/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي يطلب من اوربا مساعدة كييف بمواجهة الاجتياح الروسي الخارجية تدعو العراقيين في اوكرانيا للتواصل على ارقام الطوارئ بغداد – الزمان كييف – الزمان دعت وزارة الخارجية ، العراقيين المقيمين في اوكرانيا ، للتوصل على الارقام الساخنة ،لتقديم الدعم في حال حدوث أي طارئ.وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) ، […]

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