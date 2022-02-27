2022/02/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#محمد_فُتوح مازلت أتذكر عندما وقع الخلاف بين منْ يسكنان فى البيت الواحد ، دب الشقاق بين شخصين ، كل منهما يسوق وبتاجر فى نفس البضاعة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- شو - عمرو خالد وغضبة القرضاوى - محمد فُتوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#محمد_فُتوح مازلت أتذكر عندما وقع الخلاف بين منْ يسكنان فى البيت الواحد ، دب الشقاق بين شخصين ، كل منهما يسوق وبتاجر فى نفس البضاعة .
كل منهما يعتبر نفسه ، وكيلاً معتمداً ووصيا ، على مخلوقات الله من البشر المسلمين .
واذ أتذكر هذا الأمر ، يتأكد أن التيارات الاسلامية بشيوخها ودعاتها وأتباعها ، لم ولن تغير قيد أنملة من أسلوب تفكيرها الذى يحصد الفشل وراء الفشل .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- شو - عمرو خالد وغضبة القرضاوى - محمد فُتوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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