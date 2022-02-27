- شو - عمرو خالد وغضبة القرضاوى - محمد فُتوح

2022/02/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح مازلت أتذكر عندما وقع الخلاف بين منْ يسكنان فى البيت الواحد ، دب الشقاق بين شخصين ، كل منهما يسوق وبتاجر فى نفس البضاعة .



كل منهما يعتبر نفسه ، وكيلاً معتمداً ووصيا ، على مخلوقات الله من البشر المسلمين .



واذ أتذكر هذا الأمر ، يتأكد أن التيارات الاسلامية بشيوخها ودعاتها وأتباعها ، لم ولن تغير قيد أنملة من أسلوب تفكيرها الذى يحصد الفشل وراء الفشل .



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