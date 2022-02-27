ما زال وهج بريقها مشعا - تاج السر عثمان

2022/02/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تعتبر وثيقة ( اصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير) من الوثائق المرموقة في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني، ومازال وهج بريقها مشعا رغم مرور(59) عاما علي صدورها، فقد صدرت أول مرة عن دورة اللجنة المركزية في سبتمبر 1963م، وصدرت طبعة ثانية منها في يناير 1984م ضمن مقرر المرشحين للحزب (الاعضاء الجدد)، ومازالت ضمن مقرر المرشحين للحزب الشيوعي السوداني، كما صدرت طبعة ثالثة لها عن دار عزة للنشر 2000م، ......





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