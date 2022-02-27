رئيس الوزراء البولندي يحذر من هجوم روسي على شرق الاتحاد الأوروبي

2022/02/27 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف الزعيم البولندي "نحن بحاجة إلى جيش أوروبي قوي"، مقدّرا أنه "يجب مضاعفة الإنفاق الدفاعي في أوروبا".

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