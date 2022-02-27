اتحاد الكرة يصدر توجيها لمشرفي المباريات كافة

2022/02/27 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، مشرفي المباريات كافة، بعدم السماحِ للاعبين والملاكاتِ التدريبيّة والإدارية والطبيّة الذين لا يحملون الباجاتَ التعريفيّة المُخصصة لهم من دخولِ أرض الملعبِ.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم وجهت مُشرفي المباريات كافة بمُختلفِ مستوياتها (الممتاز ، الدرجة الأولى، الشباب والناشئين والأشبال والرديف الممتاز والدرجة الأولى) بعدم السماحِ للاعبين والملاكاتِ التدريبيّة والإدارية والطبيّة الذين لا يحملون الباجاتَ التعريفيّة المُخصصة لهم من دخولِ أرض الملعبِ إطلاقاً، وبعكسه سيتحمل مشرفُ المباراة مسؤوليةَ عدم تنفيذ التعليمات".وأضاف، أن "التوجيهُ مُلزمٌ لجميع الأنديةِ المُشاركة في مسابقاتِ الاتحاد لهذا الموسم."

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