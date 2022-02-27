البنتاغون يرد على مزاعم روسيا بشأن استخدام مسيرات لمساعدة أوكرانيا

2022/02/27 | 01:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مزاعم نظيرتها الروسية بأن الولايات المتحدة "من المحتمل جدا" أنها استخدمت بعض طائرات بدون طيار تحلق فوق البحر الأسود لمساعدة البحرية الأوكرانية على مهاجمة السفن الروسية.

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