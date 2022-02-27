2022/02/27 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو-(أ ف ب) – استبق الاتحادان البولندي والسويدي لكرة القدم أي قرار لنظيرهما الدولي (فيفا) في ما يتعلق بمواجهات روسيا ضمن الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022، وأعلنا السبت رفضهما مواجهتها بسبب غزوها أوكرانيا.ومع دخول النزاع يومه الثالث ونزوح أكثر من 50 ألف أوكراني، غرّد رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا في موقع تويتر “انتهى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات مونديال 2022: بولندا والسويد ترفضان مواجهة روسيا لغزوها أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات مونديال 2022: بولندا والسويد ترفضان مواجهة روسيا لغزوها أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).