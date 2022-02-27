روسيا تنشر صوراً لمحطة تشرنوبيل بعد السيطرة عليها

2022/02/27 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – نشرت روسيا السبت صورًا التقطت في المنطقة المحظورة في تشرنوبيل والتي أثار استيلاء الجيش الروسي عليها في اليوم الأول لغزو أوكرانيا، القلق.بعد قتال ضد القوات الأوكرانية، سيطرت القوات الروسية الخميس على المحطة التي شهدت حادثا نوويا خطيرا في عام 1986 وما زال موقعها شديد التلوث.أظهر مقطع فيديو […]

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