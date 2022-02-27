يوتيوب يقيد الوصول إلى قنوات روسية بطلب أوكراني

2022/02/27 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت منصة الفيديو، السبت، إن القيود المفروضة على قناة RT وقنوات أخرى جاءت استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

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