البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي يعلنان استبعاد بنوك روسية من

2022/02/27 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، يوم السبت، أن الولايات المتحدة تدعم استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت" البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

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