كشف حقيقة الصورة المزعومة لزوجة الرئيس الأوكراني

2022/02/27 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لجندية أوكرانية يزعم أنها أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لكن فريق التحقق من الأخبار بوكالة رويترز توصل إلى أن ذلك غير صحيح.

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