2022/02/27 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الحرب الروسية على أوكرانيا، لا تتعلق بإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية، إنما لها ارتباط أيضا بأسباب شخصية ترتبط بشكل وثيق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب ما يرى محللون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يشارف على الـ70 من العمر.. عقدة مخيفة تدفع بوتين إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يشارف على الـ70 من العمر.. عقدة مخيفة تدفع بوتين إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).