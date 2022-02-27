توافق غربي على استخدام

2022/02/27 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول غربية عن إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى عزل روسيا عن النظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي خلال الأيام المقبلة.

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