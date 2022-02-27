مسؤولون أمريكيون لـCNN: القوات الروسية تواجه مقاومة أوكرانية

2022/02/27 | 04:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان أمريكيان كبيران لشبكة CNNإن القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا تواجه مقاومة من الجيش الأوكراني "أشد مما كان متوقعا" بالإضافة إلى صعوبات غير متوقعة في إمدادات القوات.

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