حتى الساعة 3:30 فجرا بكييف.. إليكم ما يحصل بالغزو الروسي

2022/02/27 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، يومها الرابع، الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل خلال الليلة الماضية حتى الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف.

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