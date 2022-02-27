الوكالة اليهودية: 6 محطات لاستقبال طلبات الهجرة من أوكرانيا لإسرائيل

2022/02/27 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة اليهودية، السبت، إنها بصدد افتتاح 6 محطات لتجهيز طلبات الهجرة على الحدود الأوكرانية مع بولندا ومولدوفا ورومانيا وهنغاريا، حيث يستمر فرار اللاجئين الأوكرانيين من البلاد بشكل جماعي.

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