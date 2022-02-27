كيف ترددت صيحة زيلينسكي

2022/02/27 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الفائت، لم يخلُ تصريح واحد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من صيحة: "يا وحدنا"...صيحة يتردد صداها في جنبات القصور الملكية والرئاسية ومقرات حكومات دول الشرق الأوسط عموماً، الحليفة منها للولايات المتحدة، وغير الحليفة...العواصم المختلفة، تبحث عن خلاصات ودروس مختلفة، حتى تبني على الشيء مقتضاه.

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