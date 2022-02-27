قوات روسيا لا تتقدم بأوكرانيا كما كان مخططا.. تقرير استخباراتي يوضح

2022/02/27 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بوقت متأخر السبت، أن القوات الروسية لا تتقدم وفقا لما كان مخططا له وبالسرعة المطلوبة.

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