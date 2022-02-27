فرنسا تجهز 9500 جندي لمساندة أوكرانيا

2022/02/27 | 07:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي أن أكثر من 9500 جندي فرنسي تمت تعبئتهم بشكل مباشر أو وضعهم في حالة تأهب في إطار التحركات التي تأتي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت هيئة الأركان "سيكون لدينا أكثر من 1500 جندي فرنسي يشاركون بشكل مباشر في مهمات لتعزيز وضعية حلف شمال الأطلسي على الخاصرة الشرقية".وسيتم نشر حوالى 500 جندي في رومانيا، إضافة إلى 300 جندي موجودين بالفعل في إستونيا، حيث سيُرافق نحو مئة آخرين وصول 4 طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 الهادفة إلى "تعزيز الدفاع الجوي لدول البلطيق"، بحسب المصدر نفسه.وأضافت أنه تمت أيضا تعبئة حوالى 600 جندي في فرنسا لتنفيذ طلعات فوق بولندا.وقال "منذ 24 شباط/فبراير، تشارك فرنسا في الدفاع عن سماء بولندا بمهمتين في اليوم". كما يوجد نحو 8000 جندي فرنسي "في حالة تأهب في إطار قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي" والتي تتولى فرنسا قيادتها في عام 2022، وفق المصدر.

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