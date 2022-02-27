2022/02/27 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باروميتر الاتهام بالتخوين والعمالة، يعلو وينخفض بحسب حاجات التعمية على ما يجري في الخفاء.هدفه الدائم تخوين ومحاربة كل من هو وطني وسيادي.

إثر التخلي عن الخط 29 في عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وُجّهت الاتهامات للسلطة بالخيانة العظمى، خصوصاً انها بذلت جهوداً كبيرة لإثباته.



عنى تبني الخط 23 التخلي عن أكثر من 1400 كلم مربع غنية بالثروة الغازية والنفطية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أن العمالة والخيانة، وجهة نظر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أن العمالة والخيانة، وجهة نظر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).