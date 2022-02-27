معركة دموية ومدمرة.. شاهد كيف يحاول الجيش الروسي اقتحام كييف

2022/02/27 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل العسكري لدى شبكة CNN واللواء المتقاعد، جيمس سبايدر، كيفية تحرك القوات الروسية التي تحاول اقتحام العاصمة الأوكرانية، كييف، والتي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وتحدث سبايدر عن نقاط القوة والضعف لكلا الجانبين في هذه المعركة التي قال إنها ستكون دموية وواسعة النطاق، وسوف ينتج عنها دمار واسع.

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