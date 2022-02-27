روسيا تغلق أجواءها أمام شركات طيران دول البلطيق وسلوفينيا

2022/02/27 | 08:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول ضد روسيا.وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان لها إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها […]

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