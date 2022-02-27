لامبارد : نحن نقاتل في القاع وهم في القمة

2022/02/27 | 08:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعانتقد مدرب إيفرتون فرانك لامبارد، تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، ووصفها بأنها غير مجدية، بعد قرار عدم منح فريقه ركلة جزاء خلال هزيمته (1-0)، أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وحُرم إيفرتون بشكل مؤلم من الخروج بنقطة أمام متصدر الدوري، بعد قرار بعدم منحه ركلة جزاء، إثر لمسة يد من رودري لاعب وسط سيتي.وقال لامبارد في تصريحات : " لقد كنت هادئا، لم أكن أصرخ في الحكام ، أردت أن أعرف ما إذا كان التسلل في البناء، لكن قيل لي إنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".وأضاف لامبارد : " ذهبت إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، دقيقتان للنظر في الأمر، واعتقدوا بأنه لا توجد ركلة جزاء عندما ضربت الكرة ذراعه، في وضع غير طبيعي".وسخر لامبارد : "لدي ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات في المنزل ويمكنها أن تخبرك أن هذه كانت ركلة جزاء". وتابع لامبارد : " نحن نقاتل في قاع الجدول وهم يقاتلون في القمة وهذا قرار سهل باحتساب ركلة جزاء، لا أعرف ما الذي يجب أن يحدث".وواصل لامبارد: "الخطأ هو عندما تفعل شيئًا خاطئا وليس لديك وقت للتفكير في الأمر، كان لديهم دقيقتان لاستيعاب أنها لمسة يد". وختم لامبارد : " حتى لو قال حكم الفيديو المساعد أنه غير متأكد، اذهب وشاهد اللعبة،إنها حادثة تدل على عدم الكفاءة في أحسن الأحوال، إن لم يكن كذلك، فيجب على شخص ما أن يشرح لي ما هو".المصدر / كورة

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