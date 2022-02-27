أعراض بالعين يمكنها الكشف عن الارتفاع المقلق لضغط الدم

2022/02/27 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصف العين بأنها مرآة الروح، ولكنها قد تكون أيضا واجهة هامة للكشف عنالحالات الصحية الكامنة في الجسم، والتي قد لا يدركها الكثير منا.وقد تكون العين مفتاح الكشف عن ضغط الدم المرتفع، ولذلك، سيكون من الأفضل معرفة مجموعة الأعراض المتعلقة بالعين، والتي قد تكون مدعاة للقلق.وقد تتضرر الأوعية الدموية في شبكية العين، وهي […]

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