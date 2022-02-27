أستراليا: سنزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

2022/02/27 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أن بلاده ستزود أوكرانيا بالسلاحمن خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلابمساعدة “غير فتاكة“.ونقلت صحيفة Sydney Morning Herald اليوم الأحد عن موريسون قوله: “نحن نقدم حاليا دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات غير الفتاكة، لكنني تحدثت للتو مع وزير دفاعنا وسنسعى إلى […]

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