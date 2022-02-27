‏’آبل’ تعتزم إطلاق آيفون ’SE 3’ بسعر غير مسبوق

2022/02/27 | 08:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعتزم شركة "آبل" خلال الفترة المقبلة، تقديم إصدارها الجديد من هواتف الأيفون منخفضة التكلفتة iPhone SE 3، فيما أشارت توقعات جديدة إلى أن "آبل" تطلق هذا الإصدار للأسواق بسعر منخفض يصل إلى 300 دولار.

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وتحقق شركة "آبل" انتشاراً واسعاً بهواتف الأيفون في عدد من الأسواق التي تشمل الولايات المتحدة، الصين، واليابان إلى جانب ألمانيا، وهي الأسواق التي تحقق أعلى مبيعات في أجهزة ابل.

وتهدف "آبل" للتوسع في الأسواق العالمية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لذا تركز عملاق التكنولوجيا على إصدارات الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف iPhone SE.

أيضاً تشير أحدث التقارير إلى أن "ابل تخطط لخفض مستوى تسعير إصدارها القادم من سلسلة iPhone SE للعام 2022 إلى سعر 300 دولار".

ولقد أوضح التقرير الذي جاء عبر Investor s Business Daily أن "هاتف iPhone SE 3 يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، إلا أنه يأتي بمستوى تسعير أقل من iPhone SE 2 للعام 2020 الذي يدعم الإتصال بشبكات 4G فقط إلا أنه يأتي بسعر 399 دولار".

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone SE 3 بتحسينات في عمر البطارية، والمعالج عن الإصدار السابق، هذا إلى جانب دعم الإتصال بشبكات 5G، حيث يعد سعر 300 دولار أقل سعر يقدم في هواتف الأيفون 5G حتى الآن".

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